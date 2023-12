SWR Reporterin Vanessa Siemers berichtet

Wer mit dem Zug aus Bad Kreuznach kommt und in Bretzenheim an der Nahe aussteigen will, der braucht momentan viel Geduld. Der Grund dafür ist eine gesperrte Fußgängerbrücke. Bei einer routinemäßigen Überprüfung hat die Bahn nämlich festgestellt, dass die Brücke marode ist und sofort gesperrt werden muss. Das Problem daran: Ohne die Brücke kommt man auch nicht auf einen der beiden Bahnsteige. Also hält an Gleis 2 seit etwa 4 Wochen jetzt auch kein Zug mehr, weil ja keiner ein- bzw. aussteigen kann. SWR-Reporterin Vanessa Siemers hat sich das Ganze mal angeschaut.

Was heißt das denn jetzt für die Leute, die da eigentlich aussteigen wollen?