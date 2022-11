Strom an Ladesäulen in Budenheim und Bingen geklaut

Die Bürger-Energie-Genossenschaft UrStrom

Die UrStrom Genossenschaft ist eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern aus Mainz und Umgebung. Sie wurde im September 2010 gegründet mit dem Ziel, einen Beitrag zur Energiewende in der Region Rheinhessen-Nahe zu leisten. Mittlerweile hat sie mehr als 650 Mitglieder. UrStrom betreibt nach eigenen Angaben 17 eigene Photovoltaikanlagen und produziert damit Strom für rund 260 Vier-Personen-Haushalte. Darüber hinaus betreibt die Bürger-Genossenschaft ein eigenes E-Carsharing mit bisher neun E-Autos an fünf Standorten in Mainz, Bingen und Budenheim.