Eine Tor-Durchfahrt, zwei Laster: In Worms sind sich zwei Lkw-Fahrer dermaßen in die Haare geraten, dass die Polizei eingreifen musste.

Nach Angaben der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung am Donnerstag auf einem Firmengelände in Worms ab. Dort waren sich die beiden Männer in ihren Lastwagen an einem Tor begegnet. Der eine wollte auf das Gelände fahren, der andere wollte es verlassen. Das Tor ist aber nicht so breit, dass beide gleichzeitig hätten hindurch fahren können.

Erst Beleidigungen, dann Pfefferspray

Da aber auch keiner der beiden Fahrer gewillt war, ein Stück zurückzusetzen, schrien sie sich zunächst durch die Fenster der Fahrerkabinen gegenseitig an. Nach Angaben der Polizei beleidigte dabei einer der beiden den anderen aufs Übelste, zückte dann ein Pfefferspray und sprühte es seinem Berufskollegen ins Gesicht. Dieser erlitt Schmerzen im Gesicht und klagte über Atemwegsprobleme. Er wurde ins Wormser Klinikum gebracht.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Das Pfefferspray

wurde sichergestellt.