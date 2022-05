Rund um den Hechtsheimer Tunnel auf der A60 in Mainz gab es am Dienstagmorgen in beide Richtungen kilometerlange Staus. Grund war ein Feinstaub-Alarm im Tunnel, der dafür sorgte, dass die Schranken heruntergingen. Der Tunnel war deshalb gesperrt. Die hohe Konzentration an Feinstaub war nach Angaben der Autobahnpolizei Heidesheim durch einen Rückstau entstanden. Zuvor war am Autobahndreick Mainz ein Unfall passiert.