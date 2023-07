per Mail teilen

Der Starkregen am Dienstag in Mainz hat im Tierheim großen Schaden angerichtet. Der Tierschutzverein hofft nun auf Spenden.

Bis zu 60 Zentimeter hoch habe das Wasser in den Kellerräumen des Tierheims an der Mainzer Zwerchallee gestanden, berichtet die Leiterin Alexandra Huse. Die Wassermassen hätten sich durch die Gullis hochgedrückt und seien dann in die Keller gelaufen. Dort waren unter anderem Decken, Handtücher, Bettlaken sowie Hunde- und Katzenbetten gelagert. Ein Teil davon müsste nun entsorgt werden. Auch Geräte wie Trockner und Waschmaschinen seien beschädigt worden.

Schaden fürs Tierheim noch nicht klar

Wie hoch der Gesamtschaden ist, weiß Huse momentan noch nicht. Man mache gerade eine Bestandsaufnahme und sei auch mit den Versicherungen im Gespräch. Die Tiere selbst seien von dem Wasser nicht betroffen gewesen.

Mainzer Tierheim freut sich über Spenden

Das Tierheim hofft nun auf Sachspenden. So würden beispielsweise kleinere Gartenhäuschen gebraucht, um schnell ein Ersatzlager aufbauen zu können. Denn die Lagerkapazitäten seien wegen des Wasserschadens im Keller knapp. Gebraucht werden auch Bettwäsche, Teppiche sowie Hunde- und Katzenbetten.

Auch Geld- und Futterspenden seien willkommen. Man sei für jede Hilfe dankbar, so Huse. Wer Sachspenden abgeben will, sollte sich allerdings vorher beim Tierheim melden.