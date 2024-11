Sperrung in Fußgängerzone

In der Wormser Innenstadt hat die Polizei am Dienstagabend einen Teil der Fußgängerzone gesperrt. In einer Wohnung wurde möglicherweise explosives Material gefunden.

Wie die Polizei in Worms mitteilt, gab es Hinweise auf eine gegebenenfalls gefährliche Substanz in einer Wohnung. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass es sich möglicherweise um Sprengstoff handelt. Um alle Gefahren auszuschließen, sei der Bereich in der Fußgängerzone gesperrt worden. Fachleute durchsuchten die Wohnung und klärten ab, ob es tatsächlich Sprengstoff sei. Keine Gefahr für Bevölkerung Der Sprecher sagte dem SWR weiter, dass die Polizei zu keiner Zeit von einer Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen sei. Wer dort zu Fuß unterwegs sei, solle den Bereich um die Wilhelm-Leuschner-Straße aber meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.