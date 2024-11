Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer auf Autobahn 61 bei Bad Kreuznach

per Mail teilen

Der Mann war am Sonntagabend mit seinem E-Bike auf der Autobahn unterwegs. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worms) zog ihn aus dem Verkehr.

Gegen 23 Uhr meldete sich eine Frau am Sonntagabend bei der Polizei. Auf der Autobahn 61 hatte sie auf Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach den Radfahrer gesehen. Er fahre in Schlangenlinien auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Koblenz.

Radfahrer erwartet Strafanzeige

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim stoppte den 58-Jährigen Mann schließlich. Laut Polizei hatte er 1,5 Promille Alkohol im Blut. Das Fahrrad brachte die Polizei an eine Raststätte am Autobahndreieck Nahetal und schloss es dort an. Den Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.