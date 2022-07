per Mail teilen

Der Mainzer Speerwerfer Julian Weber hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene (USA) den Einzug ins Finale geschafft. Der 27-jährige deutsche Meister warf 87,28 Meter und kam damit unter die besten zwölf Werfer. Das Finale findet am Sonntag um 3:35 Uhr unserer Zeit statt. Weber sagte nach seiner Qualifikation, es habe Spaß gemacht und sich total leicht angefühlt. "90 Meter und eine Medaille sind mein Ziel", so Weber.