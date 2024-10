per Mail teilen

Sie sind schwerer, breiter und länger als normale Lastwagen - deshalb brauchen Schwerlasttransporter Platz. In Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) wird in der Nacht eine schwere Lieferung von Windrad-Teilen erwartet. Das will gut vorbereitet sein.

Transportiert werden die überlangen Teile für Windräder über die A61 in Richtung Süden. Deshalb wird es nach Angaben der Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim in Rheinhessen nachts zu Behinderungen kommen und zwar im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 25. Oktober.

Schwertransporter kommt in der Nacht zu Freitag

Bevor der Transporter allerdings durch Rheinhessen rollt, wurde an beiden Verkehrskreiseln in Gau-Bickelheim gearbeitet. Damit der Lkw an diesen engen Stellen rangieren kann, mussten Verkehrsschilder abmontiert werden. Außerdem werden Stahlplatten bereitgelegt. Sie werden später gebraucht, wenn der Schwerlasttransporter durch die Kreisel fährt.

Schwieriges Manöver in Gau-Bickelheim

Die Stahlplatten sollen verhindern, dass der Lkw im Erdreich des Kreisels einsackt. Vermutlich muss der Laster mehrmals vor und zurückfahren, um durch die Kreisel in Gau-Bickelheim zu kommen.

Sperrungen an der A61

In der Nacht zu Freitag werden dann die Auf- und Abfahrt der A61 in Gau-Bickelheim zwischen 22 Uhr und 5 Uhr komplett gesperrt. Das alles wiederholt sich in der kommenden Woche noch einmal, denn dann werden die nächsten riesigen Teile geliefert.

Umleitung ist ausgeschildert

Nach Angaben der Autobahn GmbH führt die Umleitung über die nächstfolgende Anschlussstelle - das ist die in Bad Kreuznach.