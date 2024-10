per Mail teilen

Seit dem 10. Oktober ist die A60 in Höhe Mainz-Gonsenheim wegen Brückenschäden nur noch einspurig befahrbar. Jetzt soll sie mit einer Stahlkonstruktion provisorisch verstärkt werden.

Die gute Nachricht für alle Autofahrer: Ab Donnerstagabend sollen auf der A60 in Höhe der Gonsbachtalbrücke bei Mainz wieder alle vier Fahrspuren zur Verfügung stehen. Allerdings muss vorher eine provisorische Stahlkonstruktion zwischen Fahrbahn und Brücke eingebaut werden. Und das bedeutet, dass die A60 an dieser Stelle den ganzen Donnerstag über voll gesperrt werden muss.

Stahl-Provisorium wird an Übergang von A60 zu Brücke eingebaut

Denn mittlerweile steht fest: Der Schaden am Übergang zwischen Fahrbahn und Brücke ist laut Autobahn GmbH so groß, dass er nicht einfach repariert werden kann. Die Konstruktion muss komplett neu gebaut werden. Bis sie allerdings fertig ist und eingesetzt werden kann, werden einige Monate ins Land gehen.

Deshalb soll der Verkehr mit Hilfe eines Provisoriums aufrechterhalten werden. Ab Donnerstagmorgen 8 Uhr wird die Stelle laut Autobahn GmbH mit einer provisorischen Stahlkonstruktion abgedeckt. Die Arbeiten werden voraussichtlich den Tag über dauern. Deshalb bleibt die A60 dort bis 20 Uhr voll gesperrt.

Tempolimit auf A60 bei Mainz-Gonsenheim bleibt bestehen

Der Verkehr wird laut der Autobahn GmbH weiträumig umgeleitet. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den Bereich sofern möglich zu umfahren. Trotz Herbstferienzeit sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Ab Donnerstagabend sollen dann wieder alle Fahrspuren genutzt werden können. Allerdings bleibt das Tempolimit von 60 Stundenkilometern bis auf weiteres bestehen. Der neue Übergang von der Fahrbahn zu Brücke soll dann voraussichtlich im Frühjahr fertig sein und eingebaut werden.

Die Schäden am Übergang zwischen Fahrbahn der A60 und Brücke waren bereits Ende September entdeckt worden. Seitdem gilt auf dem Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Mainz und der Anschlussstelle Mainz-Finthen/Saarstraße in beiden Fahrtrichtungen Tempo 60. Vergangene Woche wurde dann zusätzlich in beide Richtungen jeweils eine Spur gesperrt, um die Belastung für die beschädigte Stelle zu verringern.