BW-Verkehrsminister will 100 Brücken jährlich sanieren

Jede zehnte der rund 7.300 Brücken an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg muss nach Angaben des Verkehrsministeriums saniert oder ersetzt werden. Laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) müssen in absehbarer Zeit jährlich etwa 100 Brücken saniert werden.