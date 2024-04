per Mail teilen

Weil er vergessen hatte, die Kippvorrichtung an seinem Laster runterzufahren, wurde 2023 eine Oberleitung der Bahn beschädigt. Der Fahrer muss sich nun in Mainz vor Gericht verantworten.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer war mit aufgestellter Ladefläche an einem Bahnübergang in Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) gegen die Oberleitung gefahren. Diese wurde stark beschädigt. Ein Gerichtssprecher sagte, das gelte als gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr.

Güterzug riss Leitung in Guntersblum ab

Kurze Zeit nach dem Vorfall, so die Anklage, fuhr ein Güterzug durch Guntersblum. Dieser Zug habe die Leitung dann komplett heruntergerissen. An dem Zug entstand ein Schaden von etwa 27.000 Euro. Die Reparatur der Oberleitung dauerte mehr als zehn Stunden. In dieser Zeit fuhr kein Zug auf der Strecke zwischen Guntersblum und Mainz.

Zur Strafe wurde der 59-Jährige aufgefordert, etwa 1.050 Euro zu bezahlen. Weil er das aber ablehnte, kommt es jetzt zum Prozess.