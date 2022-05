Promi-Outfits werden für guten Zweck verkauft

Job-Outfits und ehemalige Lieblings-Kleidungsstücke von Prominenten wie Moderator Günther Jauch, Schiedsrichter Markus Merk und Sängerin Mary Roos werden am Tag der Organspende am Samstag in Mainz verkauft. Mit der Aktion namens "Second Chance" solle ein Zeichen für die Organspende gesetzt werden, sagte die Sprecherin der Landeszentrale für Gesundheitsförderung, Birgit Kahl-Rüther. Kleider der ZDF-Moderatorinnen Barbara Hahlweg und Andrea Kiewel sowie der SWR-Moderatorin Britta Krane, Bühnenoutfits von Kabarettist Lars Reichow, Comedian Sven Hieronymus und der Mainzer Fastnachtsband Humbas seien zu haben. Aber auch ein Trikot von Mainz 05-Torhüter Robin Zentner und ein Trainingsanzug von Weltschiedsrichter Markus Merk werden verkauft. Dazu kommen eine Paillettenrock und eine Schlaghose von Mary Roos, ein Plisseekleid der Mainzer Modedesignerin Anja Gockel, sowie ein Anzug mit Hemd und Krawatte, den Günther Jauch bei einer "Wer-wird-Millionär-Sendung" getragen hat. Abendkleider der Opernsängerin Hanna-Elisabeth Müller werden auch verkauft. Der Erlös kommt dem Verein Kinderhilfe Organtransplantation (Kio) zugute. Er unterstützt Familien mit Kindern, die eine Transplantation brauchen oder erhalten haben in sozialen und familiären Notlagen.