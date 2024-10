Die Polizei hat in Mainz einen Mann vorläufig festgenommen, der Drogen in seiner Unterhose versteckt hatte. Aufgefallen war er bei einer Verkehrskontrolle.

Eigentlich war es nur eine Routinekontrolle: In der Nähe des Mainzer Volksparks hielten Polizisten am Samstagabend ein Auto mit zwei jungen Männern an, um zu schauen, ob mit dem Wagen und dem Fahrer alles in Ordnung ist.

Beifahrer hat Haschisch in der Unterhose versteckt

Dabei stellten die Polizisten fest, dass es im Auto nach Marihuana roch. Der 21-jährige Beifahrer gab zu, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben und und räumte auch ein, weitere Drogen bei sich zu haben. Deswegen wurde er dann genauer unter die Lupe genommen. Dabei fanden die Polizisten eine größere Menge Haschisch in seiner Unterhose. Im Auto wurde noch ein kleinere Menge Marihuana sichergestellt.

Mann wird vorläufig festgenommen

Laut Polizei reagierte der 21-Jährige bei der Kontrolle sehr aggressiv, sodass er habe gefesselt werden müssen. Anschließend wurde er auf die Polizeiwache gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass sein Handy und die Drogen beschlagnahmt werden. Dann wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

In dem Zusammenhang weist die Mainzer Polizei erneut darauf hin, dass der Besitz von illegalen Drogen strafbar ist. Das neue Cannabisgesetz erlaube lediglich das Mitführen von bis zu 25 Gramm Haschisch.