Viele Odernheimer hatten große Sorge, als ihre langjährige Hausärztin die Praxis im Ort zum Jahresende dicht machte. Doch jetzt haben sie eine neue Ärztin bekommen - auf Rädern!

Montagvormittag in der Bahnhofstraße in Odernheim (Kreis Bad Kreuznach). Auf dem Parkplatz vor der geschlossenen Hausarzt-Praxis steht ein pink-weißer Transporter mit der Aufschrift "Mobile Arztpraxis".

Patienten in Odernheim sind dankbar für Angebot

Gerade geht die Tür auf und eine junge Patientin kommt heraus. Sie ist sehr froh über das Angebot. Denn sie braucht regelmäßig Überweisungen und hätte nicht gewusst, wo sie die jetzt herbekommen soll: "Es ist schwierig, einen Arzt zu finden, der einen für die Zeit übernimmt, bis die neue Praxis da ist."

Es ist super, dass es das Arztmobil gibt. Es gibt ja kaum noch Ärzte, die einen nehmen. Wir haben schon ganz viel rumtelefoniert, es ist wirklich schlimm.

Nach ihr ist ein älterer Herr an der Reihe. Auch er ist begeistert, dass es die Mobile Arztpraxis gibt. Er und seine Frau hätten schon viel herumtelefoniert, aber keinen anderen Arzt gefunden, der sie als neue Patienten aufnimmt. Dank des Arztmobils hätten sie jetzt aber eine Ärztin, der sie vertrauen und an die sie sich wenden könnten, wenn sie krank sind.

Ärztin Petra Viertel-Muñoz misst einem Mann in der mobilen Arztpraxis in Odernheim den Blutdruck. SWR Daniel Brusch

Arztmobil in Odernheim funktioniert wie normale Praxis

Jede Woche von Montag bis Donnerstag kommt Ärztin Petra Viertel-Muñoz bis auf weiteres zusammen mit der Medizinischen Fachangestellten Bianca Mees nach Odernheim und versorgt im Arztmobil die Patientinnen und Patienten.

Die Patienten sind glücklich über das Angebot und auch sehr neugierig, wie in diesem Auto alles funktioniert.

Auch sie erlebt eine große Dankbarkeit. Die Patienten seien sehr glücklich über das Angebot und auch sehr neugierig, wie diese rollende Praxis funktioniert.

Die mobile Arztpraxis ist ausgestattet wie ein normales Behandlungszimmer: mit Liege, Schränken mit Medikamenten und medizinischen Geräten. SWR Daniel Brusch

Und die kann im Grunde alles, was auch eine normale Hausarztpraxis kann. Patientinnen und Patienten werden dort bei akuten Beschwerden behandelt, kleinere Untersuchungen können durchgeführt, Blut abgenommen und Medikamente verordnet werden. Auch Krankmeldungen stellt die Ärztin aus.

Die Termine werden im 15-Minuten-Takt vergeben. Aber auch Menschen, die spontan vorbeikommen, werden behandelt. Bislang habe man noch jeden drannehmen können, sagt Petra Viertel-Muñoz.

Mobile Praxis ist Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung

Die Mobile Arztpraxis ist ein Projekt, das die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz im letzten Sommer gestartet hat. Zwei rollende Hausarztpraxen touren seitdem durch Rheinland-Pfalz. Auf beiden wechseln sich zwei Ärzte und Ärztinnen ab, um kurzfristige Engpässe, etwa nach Praxisschließungen, abzudecken.

Die Einsätze dauern je nach Bedarf einige Wochen bis Monate, um die Versorgung der Patienten vor Ort sicherzustellen, sagt Rainer Saurwein von der KV. Die zweite Praxis ist seit einigen Wochen in Speicher in der Eifel im Einsatz.

KV entscheidet über Einsatz der Mobilen Praxis

Bislang, so Saurwein, habe es noch keinen Leerlauf gegeben, Bedarf gebe es praktisch im ganzen Land. Ein Experten-Team der KV entscheide von Fall zu Fall, wo die mobile Arztpraxis am dringendsten benötigt wird.

Und Saurwein geht davon aus, dass in Zukunft mehr solcher alternativen Versorgungsangebote benötigt werden. Denn typische Landärzte und -ärztinnen mit eigener Praxis, die rund um die Uhr für die Menschen verfügbar sind, gibt es immer weniger.

Hoffnung auf Dauerlösung mit Hausarzt aus Bad Sobernheim

Bis mindestens Ende Februar wird die KV das Arztmobil noch nach Odernheim schicken. Dann, so zumindest die Hoffnung, könnte ein Bad Sobernheimer Allgemeinmediziner in den alten Praxisräumen in Odernheim regelmäßige Sprechstunden anbieten. Bis dahin sind die Odernheimer froh, dass das pink-weiße Arztmobil für sie bereitsteht.