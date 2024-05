Ober-Hilbersheim setzt auf die Einheitsliste

Auf dem Dorf kennt man sich - das ist einerseits schön, kann aber auch Nachteile haben: Es kommt zum Beispiel öfter vor, dass sich Unterschiede in den politischen Standpunkten auf die persönlichen Beziehungen auswirken - sodass es dann zu einer Art Blockbildung kommt. Das wollen viele kleine Orte in Rheinland-Pfalz vermeiden: Da stellen sich bei der Kommunalwahl nicht mehrere Parteilisten auf, sondern es gibt nur eine einzige, gemeinsame Liste. Mehr als 300 Gemeinden haben das bei der letzten Wahl so gemacht. In Ober-Hilbersheim im Landkreis Mainz-Bingen läuft das sogar schon seit 55 Jahren so. Grund genug für SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Ben Bukes, sich das dort mal erklären zu lassen.