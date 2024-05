Nachrichten – und wie Du sie für Dich und Dein Leben am besten nutzen kannst!

per Mail teilen

Es wird ein intensiver Einblick in die Welt der Nachrichten - das SWR Newscamp für Schüler ab Klasse 10 im SWR Funkhaus Mainz.

Wir laden Schulklassen ein zum SWR Newscamp ins Funkhaus Mainz am Dienstag, den 25. Juni 2024. An diesem Tag können rund 120 Schülerinnen und Schüler bei uns erfahren, wie Nachrichten gemacht werden und wie sie das Beste aus diesen für sich herausholen können. Mainz ist nach Kaiserslautern der zweite Standort des Newscamps. Hier gibt es einen Rückblick:

Die Welt der Nachrichten wird immer komplexer. Gerade in Zeiten von Internet und künstlicher Intelligenz wird es immer schwieriger, beispielsweise Falschmeldungen von echten Nachrichten zu unterscheiden. Um das und noch viel mehr zu lernen, laden wir Schulklassen zum SWR Newscamp nach Mainz ein.

SWR Landessenderdirektorin Ulla Fiebig: "Newscamp ist wichtig"

Ein Thema, das auch Ulla Fiebig, die SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, bewegt. "Wenn wir wahr und unwahr nicht mehr unterscheiden können, können wir auf keiner Basis mehr miteinander diskutieren", sagte sie in Kaiserslautern. Und deswegen sei solch eine Veranstaltung wie das Newscamp auch wichtig, um jungen Menschen einen Einblick in die Welt der Medien und vor allem der Nachrichten zu geben.

Das bieten wir...

Wie unterscheidet man Fake News von echten Nachrichten?

Wie werden aus Nachrichten Geschichten?

Wer berichtet hier vor Ort für uns und wer aus der ganzen Welt: Junge Redakteure und Korrespondentinnen persönlich kennen lernen

Selber News schreiben und Videos machen

Zuverlässige Nachrichten auf Tiktok, Instagram und im Radio finden

All das und mehr bietet der SWR im Newscamp an: am 25. Juni von 8:30 Uhr bis 14 Uhr im SWR Funkhaus Mainz. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmelden können sich Klassen ab Jahrgangsstufe 10.

Anmeldeschluss ist am Freitag, den 17.5.2024.

Bei mehr Bewerbern als Plätzen entscheidet das Los, welche Klassen beim Newscamp dabei sein können.

"Jahr der Nachricht" bei der ARD

Das SWR Newscamp findet zum "Jahr der Nachricht" der Medienkompetenz-Initiative #usethenews statt. Der SWR ist Medienpartner. Das "Jahr der Nachricht" wird ebenso wie die Initiative #usethenews von einer breiten Allianz von privaten und öffentlichen Partnerinnen und Partnern unterstützt. Neben der ARD, dem ZDF und RTL/ntv sind auch mehrere Verlagshäuser wie DER SPIEGEL und die Funke-Gruppe dabei, aber auch verschiedene Landesmedienanstalten, die Bundeszentrale für Politische Bildung und das Leibniz-Institut für Medienforschung.

Sie wollen zeigen, wie wichtig vertrauenswürdige Informationen sind und vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den sicheren Umgang mit Nachrichten werben. Es geht um Einblicke in die redaktionelle Arbeit, um die Fragen "Wie erkenne ich Falschmeldungen" und "Wo finde ich zuverlässige Nachrichten und Informationen".

Mit dem Fake Finder des SWR könnt Ihr schon jetzt checken, ob Ihr seriöse Nachrichten erkennt.