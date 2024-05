Loch in Tür getreten - Nachbarschaftsstreit in Mainz eskaliert

Ein besonders kurioser Fall eines Nachbarschaftsstreits hat die Polizei am Mittwochabend in der Mainzer Neustadt auf den Plan gerufen. Was mit Schlagen an die Wand begann, endete mit Sachbeschädigung.

Am Mittwochabend wurde wohl in so mancher Wohnung gefeiert, am nächsten Tag konnten viele wegen des Feiertags ausschlafen. Einem 54-Jährigen in der Mainzer-Neustadt wurde es allerdings zu laut nebenan - er schlug gegen die Wand zur Nachbarwohnung. Wie die Polizei berichtet, trat ein Gast dieser Wohnung daraufhin ein Loch in die Tür des Mannes. Durchmesser circa 30 cm - gerade groß genug, um seinen Kopf hindurchzustecken. Polizei Mainz: Nachbar tritt Loch in Tür und steckt Kopf durch Das habe er dann nach Angaben der Polizei auch getan. Mit dem Kopf im Türloch habe er dann den 54-Jährigen auf die Hausregeln aufmerksam gemacht: Er schrie, laut Hausordnung dürfe er noch bis Mitternacht laut sein. Der wohl schockierte Nachbar hat daraufhin die Polizei gerufen. Der Randalierer ist geflohen, konnte aber gefasst werden. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.