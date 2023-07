Messerattacke in Linienbus in Mainzer Innenstadt

In der Mainzer Innenstadt hat es am Montagabend eine Messerattacke in einem Linienbus gegeben. Ein 27-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ging der Attacke eine Auseinandersetzung voraus. Ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger waren in einem Bus der Linie 62 aneinandergeraten. Im Laufe des Streits zog der 17-Jährige ein Messer und verletzte den 27-Jährigen damit mehrfach am Bein. Polizei nimmt Angreifer fest Nachdem der Busfahrer eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife alarmiert hatte, konnte diese eingreifen und die beiden trennen. Das 27-jährige Opfer wurde schwer verletzt in die Mainzer Uniklinik gebracht. Der 17-Jährige wurde festgenommen, das Messer sichergestellt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr an der Kreuzung der Ludwigstraße/Weißliliengasse. Der Bereich um den Bus dort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.