Straßenbahn, Bus und Leihrad: Mainz will den ÖPNV verbessern und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer Vorschläge hat, kann die am 2. Juli beim Nahverkehrsforum einbringen.

Mainz hat sich viel vorgenommen: Bis 2035 will die Stadt klimaneutral sein. Perspektivisch sollen Fuß-, Rad- und Nahverkehr 80 Prozent des gesamten Verkehrs ausmachen. Mehr Menschen sollen auf den ÖPNV umsteigen.

Gleichzeitig sind die Fahrgastzahlen durch Corona zurückgegangen, das Deutschlandticket bringt den Verkehrsunternehmen weniger Einnahmen und insgesamt sind Betriebs- und Personalkosten gestiegen.

Neuer Nahverkehrsplan für Stadt Mainz geplant

Trotzdem will die Stadt einen attraktiven Nahverkehr anbieten. Um ihn zu verbessern, soll es einen neuen Nahverkehrsplan geben. Es gehe nicht darum, das Angebot auszuweiten, also zum Beispiel zusätzliche Linien oder neue Strecken anzubieten, sagte Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Bündnis 90/Grüne).

Stattdessen müsse mit den bestehenden Mitteln das Beste aus dem ÖPNV herausgeholt werden. Und die Menschen in Mainz sollen sich daran beteiligen. Es sei eine gute Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, den Nahverkehr in ihrem Lebensumfeld mitzugestalten, so Steinkrüger. Sie hätten die beste Ortskenntnis in ihrer Stadt.

Ideen einbringen beim Nahverkehrsforum am 2. Juli

Beim ersten Nahverkehrsforum 2024 soll es um vier Themenfelder gehen:

Liniennetz und Umsteigen

Fahrgastinformationen

Haltestellen und Intermodalität (Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln)

Fahrzeiten und Beschleunigung

Wer Interesse hat, kann am 2. Juli um 18 Uhr ins Bürgerhaus in Mainz-Hechtsheim kommen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer sich lieber online beteiligen möchte, kann das ebenfalls ab 2. Juli tun. Acht Wochen lang ist das Mitmachen möglich.

Zweites Nahverkehrsforum Anfang 2025

Anfang 2025 soll ein zweites Nahverkehrsforum in Mainz stattfinden. Die dort gesammelten Ideen fließen dann mit den Ideen vom ersten Forum in den neuen Nahrverkehrsplan ein.

Ende 2025 soll der neue Plan fertig sein und dann vom Mainzer Stadtrat beschlossen werden.