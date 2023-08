In Mainz-Laubenheim haben Menschen beherzt und entschlossen geholfen. Nach Angaben der Polizei haben sie dadurch vermutlich einen Autofahrer vor schwereren Verletzungen bewahrt.

Der Unfall ist am Dienstagnachmittag passiert. Gegen 17 Uhr riefen Zeugen bei der Polizei in Mainz an, weil ein Mann von seinem eigenen Auto überrollt und inzwischen befreit worden sei. Eine Streife fuhr los, auch der Rettungsdienst machte sich auf den Weg in den Stadtteil Laubenheim. Als sie am Unfallort eintrafen, war der 86-jährige Fahrer leicht verletzt und ansprechbar.

Automatikauto nicht richtig geparkt

Der Mann erzählte der Polizei was passiert war. Er habe sein Automatikfahrzeug geparkt, sei ausgestiegen und vor das Fahrzeug gelaufen. Er habe offenbar vergessen, den Gang des Autos auf Parken oder Neutral zu stellen. Deshalb sei das Fahrzeug selbstständig langsam vorwärts gefahren, so die Polizei. Der Mann sei gestürzt und von dem Auto überfahren worden.

"Getreu dem Motto 'Gemeinsam sind wir stark' haben die couragierten Helfer den Fahrer befreien können und so vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrt.

Zehn bis zwölf Passanten, die in der Nähe waren, kamen sofort, um dem 86-Jährigen zu helfen. Gemeinsam hoben sie das Auto von dem Fahrer runter. Nach Angabe der Polizei erlitt der 86-Jährige lediglich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.