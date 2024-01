Ein 23-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Dienheim (Kreis Mainz-Bingen) von einem Güterzug erfasst worden. Nach Angaben der Polizei starb der Mann in Folge der schweren Verletzungen.

Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von einem tragischen Unfall. Gegen 8:30 Uhr habe der Güterzug den 23-Jährigen erfasst. Er sei auf den Bahngleisen zu Fuß unterwegs gewesen. Da es neblig war, habe man zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich nicht weiter als 50 Meter weit sehen können. Lokführer macht eine Vollbremsung Als der Lokführer den Mann schließlich gesehen habe, habe er umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet. Der 23-Jährige wurde dennoch von dem Zug erfasst und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Helfer aus Oppenheim, Guntersblum und Nierstein im Einsatz An der Unfallstelle waren neben der Bundespolizei und der Kripo auch die Feuerwehren aus Oppenheim, Guntersblum und Nierstein sowie ein Notarzt und der Rettungsdienst aus Nierstein im Einsatz. Der Lokführer wurde nach Angaben der Polizei noch vor Ort in Dienheim seelsorgerisch betreut. Die Bahnstrecke war von 8:30 Uhr bis 11 Uhr komplett gesperrt. Warum der Mann auf den Gleisen unterwegs war, ist noch unklar.