Endlich wieder Mainzer Weinmarkt

Zwei Jahre in Folge ist der Mainzer Weinmarkt wegen Corona abgesagt worden, jetzt findet er wieder statt. An zwei verlängerten Wochenenden gibt es im Stadtpark ein buntes Programm und über 60 Weinstände.

2020 und 2021 war das beliebte Event abgesagt worden. Jetzt findet man alles wieder in bewährter Form. Zwei Bühnen mit Live-Musik: Auf der großen Bühne in der Nähe der Favorite gibt es unter anderem Party-Hits, auf der kleinen Bühne am Rosengarten neben den Sektständen geht es auch mal rockig zur Sache. Der Künstlermarkt wird daneben aufgebaut, für Kinder gibt es an den Wochenenden das Kinderfest am Flamingoteich.

60 Weinstände aus der ganzen Region beim Mainzer Weinmarkt

Cocktails, Gin und Bier werden angeboten, aber vor allem geht es natürlich um den Wein. An etwa 60 Ständen bieten Winzerbetriebe aus Mainz, Rheinhessen und dem Rheingau ihre Tropfen an, sagt Corina Heinz von mainzplus CITYMARKETING. Nach Angaben der Mainzer Winzer sind weiterhin vor allem Burgundersorten der Renner, gefragt sind aber auch zunehmend wieder aromareiche Rebsorten wie Scheurebe.

Schlenderweinprobe beim Mainzer Weinmarkz

Wer Verschiedenes probieren will, kann für 16 Euro an der Schlenderweinprobe teilnehmen. Im Preis enthalten ist ein Glas und ein Piffchen (0,1 Liter) bei neun verschiedenen Weinständen. Je nach Stand können die Teilnehmer zwischen mehreren Weinen wählen, darunter rote, weiße, rosé, aus aktuellen oder älteren Jahrgängen.

Tickets bekommt man am Infostand von mainzplus am Flamingoteich oder direkt bei den teilnehmenden Winzern. Kleiner Wermutstropfen: In diesem Jahr ist keine der Great Wine Capitals zu Gast. Eigentlich wäre Argentinien an der Reihe, aber pandemiebedingt kam der Besuch nicht zustande, teilte der Veranstalter mit.

Kulinarisches für jeden Gaumen

Kulinarisch kann man neben Wurst und Pommes auch wieder Ausgefallenes erwarten, zum Beispiel Falafel, Langosch oder afrikanische Spezialitäten.

Auto stehen lassen

Man kann den Mainzer Weinmarkt sehr gut erreichen mit Öffentlichen Verkehrsmitteln: mit den Bussen bis zu den Haltestellen „Rosengarten“, „An der Favorite“ oder „Stadtpark“ oder mit dem Zug bis zum Bahnhof „Römisches Theater“.

Auch mit Leihfahrrädern von „meinRad“ kann man hin und zurückkommen. Stationen gibt es am Stadtpark oder am Favorite Parkhotel. An den neuen grünen Stationen kann man das Rad mit der MeinRad-App und dem elektronischen Fahrradschloss zurückgeben, wenn ein Ständer frei ist. Wenn Sie das Rad nur zwischenparken möchten, können Sie das überall, allerdings läuft die Mietzeit dann weiter.