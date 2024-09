200 E-Bikes zum Ausleihen in Mainz - Leihradsystem beliebt

Bisher musste man mithilfe von Muskelkraft auf einem Miet-Fahrrad durch Mainz fahren. Ende September geht das auch mit elektrischer Unterstützung. Die Mainzer Mobilität schafft 200 Pedelecs an.

Per App ein Fahrrad am Hauptbahnhof ausleihen und an der Universität wieder abstellen - seit zwölf Jahren gibt es in Mainz inzwischen das Leihradsystem "meinRad". Angefangen mit rund 300 Rädern zählt die Flotte mittlerweile über 1.000 Räder. Sie können an 180 Stationen - auch über die Mainzer Stadtgrenzen hinaus - ausgeliehen werden.

Nicht nur normale Fahrräder stehen an den Stationen. Seit vergangenem Jahr gibt es auch 22 Lastenräder. Ab dem 23. September sollen nun 200 Pedelecs die Flotte ergänzen.

Menschen fahren mehr E-Bike

"Wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass sich das Nutzungsverhalten der Menschen in Bezug auf das Fahrrad geändert hat", so die Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz und Aufsichtsratvorsitzende der Mainzer Verkehrsgesellschaft, Janina Steinkrüger (Grüne).

Die Topografie von Mainz ist anspruchsvoll.

"Die Universität und auch einige Stadtteile wie zum Beispiel Drais und Lerchenberg liegen erhöht. Wir brauchen E-Bikes, damit die Menschen auch berghoch fahren", sagte Steinkrüger am Dienstag. Sonst würden die Menschen alle Räder nur für die Fahrt in die Stadt nutzen und für die Rückfahrt in den Bus steigen.

80 Leihstationen für E-Bikes in und um Mainz

An rund 80 der 180 Stationen können die Pedelecs ausgeliehen werden. Sie stehen in jedem Stadtteil und sogar außerhalb, zum Beispiel in Budenheim oder in Bischofsheim. Zurückgegeben werden können sie an allen Stationen - an "normalen" Stationen gegen einen Aufpreis von einem Euro. "Wir werden die Nutzung genau beobachten", so Tina Smolders von der Mainzer Mobilität. "Mit den Erfahrungen werden dann gegebenenfalls die Stationen angepasst."

Die Pedelecs können 25 km/h schnell fahren und haben eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Die Akkus werden durch das Serviceteam von meinRad ausgetauscht. Per App kann man sehen, wie hoch der Akkuladestand der einzelnen Pedelecs ist.

Nutzerzahlen von Fahrradverleihsystem in Mainz stark gestiegen

Zuletzt sind die Nutzerzahlen heruntergegangen, denn es habe "eine ganze Menge Probleme" mit dem Leihradsystem gegeben, sagt Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Bei den alten Stationen, an denen man die Leihräder andocken musste, kam es zu mechanischen Problemen. 2019 erschienen die E-Scooter im Mainzer Stadtbild und haben den Fahrrädern Konkurrenz gemacht. "Unsere Verleihzahlen sind damals direkt um 40 Prozent zurückgegangen", so Erlhof.

Mit der Corona-Pandemie gab es erneut einen großen Einbruch. Die Hauptnutzer - Studierende - mussten nicht mehr in die Uni fahren. Schließlich wurden alle Räder mit neuen Schlössern ausgestattet, mit denen man per App die Räder ausleihen kann. Allerdings hatte die Bluetooth-Verbindung zwischen App und Fahrradschloss nicht immer funktioniert.

Unsere Räder waren einfach nicht mehr zuverlässig.

Laut Erlhof sind alle Probleme nun behoben. Und die Nutzungszahlen gehen wieder steil nach oben: Im Vergleich zum August letzten Jahres haben rund 80 Prozent mehr Menschen die Mainzer Leihräder genutzt, Tendenz steigend.

Pedelecs in Mainz vom Bund mitfinanziert

Die neuen Pedelecs wurden zu 70 Prozent durch das Bundesförderprogramm "Digitalisierung Kommunaler Verkehre" finanziert. Insgesamt hat das Projekt rund drei Millionen Euro gekostet. Die Preise von 1,50 bis 2,50 Euro, die Nutzer für eine 30-minütige Fahrt bezahlen, würden diese Kosten nicht decken. "Jede Fahrt ist bezuschusst", sagt Florian Wiesemann, ebenfalls Geschäftsführer der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Es sei eine politische Entscheidung, das zu tragen. Einen kostendeckenden ÖPNV gebe es nicht.