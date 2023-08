Die gelben Fahrräder zum Ausleihen sind beliebt in Mainz. Doch immer wieder hakt es bei der Ausleihe oder Rückgabe. Jetzt steht ein großer Austausch der Schlösser an.

Am Bahnhof ausgeliehen, an der Universität zurückgegeben: Für Wege in und rund um Mainz nutzen viele die Fahrräder von "MeinRad". Musste man früher die Räder an den Stationen andocken und dort auch wieder einschieben, gibt es jetzt Schlösser an den Rädern, die sich per App schließen und öffnen lassen.

Die Schlösser an den Leihfarrädern in Mainz machen immer wieder Probleme. SWR

Das soll die Ausleihe und Rückgabe erleichtern und die Stationen vor Vandalismus schützen. 150 der 170 Stationen in und rund um Mainz funktionieren inzwischen ohne Andocken. Doch die Schlösser haben ein Problem: Wie ein Sprecher der Mainzer Mobilität erklärt, funktioniert die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Schloss und der App auf dem Handy der Nutzer nicht immer.

Alle Schlösser der Leihräder werden getauscht

Ein Team sei derzeit dabei, eine neue Generation Schlösser zu testen. Diese sollen im September an allen Mainzer Mieträdern angebracht werden. Nach Angaben des Sprechers von MeinRad haben die neuen Schlösser keine Verbindungsprobleme zwischen Handy und Schloss.