Kreise Bad Kreuznach und Alzey-Worms machen Millionen mit Altpapier

per Mail teilen

Die Kreise Bad Kreuznach und Alzey-Worms verdienen mit dem Verkauf von Altpapier mehrere Millionen Euro. Die Gebühren für die Abfallbeseitigung bleiben deshalb zunächst stabil.

Der Kreis Alzey-Worms hat mit der Sammlung und dem Verkauf von Altpapier im laufenden Jahr 900.000 Euro eingenommen. Damit profitieren im Prinzip alle Haushalte davon, ihr Altpapier getrennt zu sammeln. Denn trotz steigender Kosten für Energie oder Personal werden die Abfallgebühren im Kreis nicht erhöht.

Der Kreis Bad Kreuznach kalkuliert für das kommende Jahr mit mehr als zwei Millionen Euro Einnahmen durch den Verkauf von Altpapier. "Eine gute Altpapiersammlung sorgt also dafür, dass die privaten Haushalte entlastet werden", sagt Gabriele Meyer vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Bad Kreuznach.

Preise für Altpapier im Sinkflug

Und das, obwohl der Preis für Altpapier zuletzt rasant gefallen ist. Laut Statistischem Bundesamt gab es für eine Tonne im Juli 238,60 Euro, im Oktober waren es nur noch 85,70 Euro. Wie die Preisentwicklung weitergeht, ist schwer abzusehen. Ob die Abfallgebühren damit auch in den kommenden Jahren stabil bleiben, ist deshalb noch unklar.

Das kommt ins Altpapier Das kommt nicht ins Altpapier Zeitungen/Zeitschriften/Broschüren/Bücher Küchenpapier/Kosmetiktücher/Servietten Schulmaterial aus Papier Fotos/Aufkleber Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton Backpapier Geschenkpapier Tapeten Eierkartons Tetrapacks (Milch/Saft)

Altpapier-Recycling schont Wälder

Es gibt dennoch weiter gute Gründe, Altpapier zu sammeln. Durch das Recycling von Altpapier müssen weniger Bäume zur Papierproduktion abgeholzt werden. Im Kreis Bad Kreuznach werden so nach Angaben des AWB pro Jahr 36.000 Tonnen Holz eingespart. Statistisch gesehen liefert jeder Einwohner jährlich rund 75 Kilogramm des kostbaren Rohstoffs.

Kostenlose Tonnen im Kreis Bad Kreuznach

In dem Zusammenhang bittet der AWB Bad Kreuznach darum, die kostenlosen blauen Tonnen fürs Altpapier zu nutzen. Gestapeltes Papier und Papierbündel am Straßenrand würden wegwehen oder bei Regen aufweichen. Deshalb sei es besser, das Altpapier in den blauen Tonnen zu sammeln. Wo viel Papier anfällt, können auch mehrere Tonnen kostenfrei genutzt werden.

Mehr Kartons durch Internet-Bestellungen

Weil mehr und mehr über das Internet gekauft wird, hat auch die Zahl der Versandkartons im Papiemüll extrem zugenommen. Sie nehmen häufig sehr viel Platz in den Tonnen ein und sollten deshalb zerlegt werden, auch wenn das für den AWB keine Rolle spielt. Das Papier werde in den Fahrzeugen mit so großem Druck gepresst, dass es egal sei, ob die Kartons zusammengefaltet seien oder nicht.