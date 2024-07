per Mail teilen

Ausgerechnet in den Sommerferien sind zwei große Wasserspielplätze in Bingen und Mainz ohne Wasser. Wann die Kinder wieder planschen können, weiß im Augenblick niemand.

Sobald es warm ist, spielen viele Kinder auf den Wasserspielplätzen im Mainzer Hartenbergpark und im Park am Binger Mäuseturm. Vor allem jetzt in den Sommerferien sind sie eine kostenlose Alternative zu Schwimmbädern.

Aber im Moment sorgen technische Probleme dafür, dass die Becken trocken sind. Abkühlung und Spielspaß gibt es derzeit keinen.

Pumpen am Wasserspielplatz am Binger Mäuseturm defekt

Die Becken im Park am Binger Mäuseturm sind leer, weil die Pumpen defekt sind, die das Wasser aus der Nahe holen. Laut Gabi Gsell, Sprecherin der Stadt Bingen, liegt das an vielen Schwebstoffen und sonstigen Kleinteilen im Wasser. Techniker seien daran, eine Lösung zu finden.

Wie lange es dauert, bis unsere Mitarbeiter das Problem gefunden und behoben haben, weiß leider keiner.

Fehlendes Ersatzteil ist Problem im Hartenbergpark in Mainz

Die Kinder im Mainzer Hartenbergpark haben auch zurzeit nur ein leeres Becken. Dort wo sonst immer die Jungen und Mädchen ihre Schiffchen fahren lassen oder im seichten Wasser planschen, herrscht Ebbe. Seit einigen Wochen hat der große Wasserspielplatz kein Wasser.

Grund dafür sei ein defektes Teil der Steuerung für die Chlor-Dosierungsanlage, so der Sprecher der Stadt Mainz, Ralf Peterhanwahr. Kurz nachdem der Wasserspielplatz in Betrieb gegangen sei, habe man gemerkt, dass die Anlage nicht funktioniere.

Ein Schild erklärt Kindern und Eltern, warum kein Wasser im Becken des Wasserspielplatzes im Hartenbergpark in Mainz ist. SWR Golo Schlenk

"Das Ersatzteil haben wir bestellt, wir warten darauf, aber wann es kommt, weiß niemand", so Ralf Peterhanwahr. Er hofft, dass das Steuerungsteil möglichst schnell eingebaut werden kann, damit die Kinder wieder im Becken des Wasserspielplatzes im Hartenbergpark planschen können.

Bis dahin könnten die Jungen und Mädchen auf die anderen drei Wasserspielplätze in Mainz im Volkspark, am Goetheplatz und am Fort Elisabeth ausweichen.