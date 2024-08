Das hätte auch anders ausgehen können: In Mainz haben Unbekannte einen Einkaufswagen auf die Straße geschubst. Dieser prallte gegen ein fahrendes und ein parkendes Auto.

Das war ein schöner Schreck in der Abendstunde, als am Donnerstag eine Autofahrerin in Mainz-Mombach unterwegs war. Plötzlich kam ihr auf der Straße ein herrenloser Einkaufswagen entgegengerollt.

Autofahrerin kann Einkaufswagen nicht ausweichen

Und das so schnell, dass die 39-Jährige nicht mehr ausweichen konnte. Der Einkaufswagen prallte gegen ihr Auto und anschließend gegen einen geparkten Wagen. Nach Angaben der Polizei wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Die Straße "Am Wasserwerk", auf der sich der Unfall ereignet hat, hat laut Polizei ein Gefälle, deswegen sei der herrenlose Einkaufswagen auch so schnell unterwegs gewesen. Die Straße befindet sich in einem Wohngebiet, es gibt einen Supermarkt in der Nähe, von dem der Einkaufswagen stammen könnte.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wer den Einkaufswagen auf die Straße gerollt hat, ist noch unklar. Anwohner sagten zur Polizeistreife, dass sie eine Gruppe vermeintlich Jugendlicher gehört hätten, kurz bevor es zu dem Unfall kam. Weitere Hinweise gebe es aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen für Einkaufswagen-Vorfall gesucht

Wer Hinweise zu Vorfall geben kann, sollte sich sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 (06131/65-4210) in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail (pimainz2@polizei.rlp.de) abgegeben.