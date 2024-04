Wem in Mainz das Stadthaus, das Fort Malakoff oder das Kurfürstliche Schloss zu gewöhnlich für die Hochzeit ist, der darf sich über ein neues Standesamt freuen: das Stadion von Mainz 05.

Dort, wo sich an Heimspieltagen verschwitze Fußballer umziehen und auch mal feuchtfröhlich Siege feiern, sollen künftig Menschen ihre Ehe schließen können. Genauer gesagt: in der Kabine des Fußball-Bundesligisten Mainz 05. Immer donnerstags und freitags vor Auswärtsspielen ist die Kabine für das Standesamt der Stadt Mainz verfügbar.

Heimkabine von Bundesligist Mainz 05 oder Mixed Zone

Bestuhlt werden kann dort für 30 Gäste. Alternativ steht auch die so genannte Mixed Zone zur Verfügung, also der Bereich unmittelbar vor dem Ausgang zum Rasen. Dort drängen sich nach Heimspielen der 05er Reporterinnen und Fotografen, um von den Spielern oder den Mannschaftsverantwortlichen Interviews zu bekommen.

Der Fußball verbindet Menschen weltweit auf emotionale Weise – da liegt es nur nahe, dass in der MEWA-Arena auch der emotionalste Bund des Lebens geschlossen werden darf.

Wie im Fußball auch sieht die Stadt für eine Trauzeremonie im Stadion 90 Minuten vor. 45 Minuten dauert die Trauung, danach dürfen das Brautpaar und die Gäste noch weitere 45 Minuten bei einem Glas Sekt im Stadion verweilen.

30 Gäste haben Platz in der Umkleidekabine der 05er. Nach der Trauung wird ihnen Sekt angeboten. SWR Corinna Lutz

Hochzeit im Stadion von Mainz 05 kostet Extragebühr

Wer in der MEWA-Arena den Bund fürs Leben schließen möchte, muss für die so genannte Ambientetrauung tiefer in die Tasche greifen. Die Zusatzgebühr beträgt neben den üblichen Gebühren 175,05 Euro. Der erste freie Termin für fußballaffine Trauungen in Mainz ist der 31. Mai 2024.