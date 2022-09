Webseite von Dorn-Dürkheim zum dritten Mal gehackt

Seit mindestens zwei Wochen ist die Webseite der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim nicht verfügbar. Der Grund ist der dritte Hackerangriff in diesem Jahr.

Polizei, Verbandsgemeinde und Ortsbürgermeister sind ratlos. Warum Dorn-Dürkheim (Landkreis Mainz-Bingen) schon wieder Opfer eines Hackerangriffs geworden ist, kann sich Ortsbürgermeister Claus-Dieter Biegler (CDU) nicht erklären. "Es ist für uns ein großes Ärgernis. Ich weiß nicht, was man von den Hackerangriffen haben könnte."

Mit etwa 1.000 Einwohnern ist Dorn-Dürkheim eine kleine Ortsgemeinde. Und auf der Internetseite gebe es keine außergewöhnlichen Daten, die interessant sein könnten, so Biegler im Gespräch mit dem SWR. Die Folge des dritten Hackerangriffs in diesem Jahr: Seit mindestens zwei Wochen ist die Internetseite nicht verfügbar. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben.

VG Rhein-Selz: Andere Städte und Ortsgemeinden haben keine Probleme

Auch bei der Verbandsgemeinde Rhein-Selz geben die Hackerangriffe Rätsel auf, über die die Allgemeine Zeitung zuerst berichtet hatte. Bei den anderen Städten und Ortsgemeinden der VG gebe es keine Hackerangriffe auf die Internetseiten, heißt es von der Verwaltung auf SWR-Anfrage. Einen Grund, warum gerade Dorn-Dürkheim immer wieder Opfer von Hackerangriffen ist, kennen die Verantwortlichen für die elektronische Datenverarbeitung bei der VG-Verwaltung auch nicht.

Unklar, wie lange Webseite noch offline ist

"Es hat für uns einfach mit Ärger zu tun, wenn unsere Seite nicht erreichbar ist", so Ortsbürgermeister Biegler. So seien jetzt auch die Informationen zum geplanten Neubaugebiet in der Ortsgemeinde für Interessenten nicht verfügbar. Biegler informiere sie deshalb jetzt unter anderem per E-Mail.

Verantwortlich für die Seite ist laut Ortsbürgermeister ein Ratsmitglied. "Wir wollen jetzt auch suchen, wo es eine Lücke oder Schwachstelle bei uns gibt." Weil das Ratsmitglied aber beruflich sehr eingespannt sei, könne er sich nicht jeden Tag um die Webseite kümmern. "Die Seite soll so schnell wie möglich wieder online gestellt werden. Wie schnell das aber geht, kann ich deshalb nicht sagen."