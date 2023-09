Mainzer Gutenberg Marathon ist künftig Halbmarathon

Der Mainzer Gutenberg Marathon wird künftig nur noch ein Halbmarathon sein. Organisiert wird er dann nicht mehr von der Stadt selbst, sondern von einer Agentur.

Die Entscheidung gegen den Vollmarathon hat die Stadt vor allem deshalb getroffen, weil die Veranstaltung gemeinsam mit der neuen Agentur künftig auf ein sportlich höheres Niveau gehoben werden soll. Die Konzentration auf die halbe Distanz erscheint dem Mainzer Sportdezernenten Günter Beck (Grüne) dabei aus mehreren Gründen sinnvoll: "Bislang sind etwa 10 bis 15 Prozent die volle Distanz gelaufen und viele hatten kein sportlich hohes Niveau."

Außerdem stimmten die Rahmenbedingungen für einen Vollmarathon in Mainz nicht. Wer aus sportlichen Gründen 42 Kilometer laufe, werde in Mainz keine Norm-Zeiten erreichen, so Beck. Das gehe allein schon nicht, weil die Strecke durch die Augustinergasse führe, die ziemlich holprig sei.

Prämien für Sieger sollen erhöht werden

Um stattdessen den Halbmarathon größer zu machen, sollen in einem ersten Schritt die Prämien erhöht werden. So sollen bekannte Halbmarathonläufer nach Mainz gelockt werden. Auch die Veranstaltung selbst soll wachsen. Mit wie vielen Teilnehmern künftig zu rechnen sei, wollte Beck zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht schätzen. Wichtig sei ihm aber, dass der Charakter des Gutenberg-Halbmarathons bleibe. Im nächsten Jahr werde sich vermutlich auch an der Streckenführung nichts ändern. Statt der bisherigen zwei Runden durch die Mainzer Stadt für einen Vollmarathon gebe es jetzt nur noch eine Runde. Neu im Programm ist außerdem ein 10-Kilometer-Lauf.

Bislang hatte die Stadt Mainz den Marathon selbst organisiert. Das sei nicht mehr möglich gewesen. Heinz-Dietrich Ebert, der Leiter des Sportamtes: "Unsere Mitarbeiter haben mittlerweile unzählige Überstunden, die können sie nun wieder abbauen. Außerdem haben wir damit wieder Zeit, uns um andere Sportarten zu kümmern." Laut Sportdezernent Beck ist Mainz zudem die einzige Stadt in Deutschland, in der ein Marathon noch vom Sportamt organisiert wurde. Mit einer Agentur zu arbeiten sei der übliche Weg.

Agentur will Synergien mit Frankfurt-Marathon nutzen

Bei der beauftragten Agentur handelt es sich um die gleiche, die auch den Marathon in Frankfurt organisiert. Beck sagte, dass sich hier möglicherweise Synergien ergeben könnten. Er könne sich vorstellen, dass es Kombitickets für Läuferinnen und Läufer gibt, die im Mai einen Halbmarathon in Mainz und im Oktober einen Vollmarathon in Frankfurt laufen wollen. So weit seien die Planungen aber noch nicht.

Zu den Kosten, die sich durch den Auftrag an die Agentur ergeben, äußerte sich Beck nur vage: "Es handelt sich um ein Festpreis-Angebot, das unter 100.000 Euro liegt."

Anmeldungen sollen bald möglich sein

Der Gutenberg-Halbmarathon findet im kommenden Jahr am 5. Mai statt. In den kommenden Tagen will die Agentur mit den Planungen beginnen, damit sich die Läuferinnen und Läufer in absehbarer Zeit für den Lauf in Mainz anmelden können.