Ab Mai soll die B428, eine wichtige Einfallstraße nach Bad Kreuznach, ausgebaut werden. Dafür werden am Sonntag zahlreiche Bäume gefällt. Doch vorher müssen die auf Tiere abgesucht werden.

Es sind knapp 50 Weiden, Eichen und Pappeln, die am Sonntag für den geplanten Ausbau der B428 weichen müssen. Der Grund: Die Bundesstraße soll von zwei auf vier Spuren verbreitert werden, damit der Verkehr dort zukünftig flüssiger rollt.

Für die Baumaßnahme gibt es klare Vorgaben. Deshalb sei das Ganze intensiv mit der Naturschutzbehörde besprochen worden, sagt Remigius Franzen vom Landesbetrieb Mobilität (LBM).

Bäume werden nach Vogelnestern und Fledermäusen abgesucht

Bevor das Baumfällunternehmen anrückt, wird gleich morgens eine Expertin für ökologische Baubegleitung mit einem Hubsteiger die Bäume besichtigen. Sie prüft, ob sich in den Bäumen möglicherweise Vogelnester befinden oder Fledermäuse dort Winterschlaf halten.

Wir entfernen nur so viele Bäume wie unbedingt nötig.

Sollte das der Fall sein, würden die Tiere umgesiedelt, so Franzen. Auch kleinere Jungbäume würden nicht gefällt, sondern aus der Erde geholt und an anderer Stelle wieder eingepflanzt. Franzen betonte auch, dass nur so wenige Bäume wie nötig gefällt würden.

Erst danach komme das Baumfällunternehmen zum Einsatz. Dieses werde mit großen Fahrzeugen und schwerem Gerät die Bäume fällen und direkt vor Ort kleinhäckseln. Diese Arbeiten müssten jetzt erledigt werden, so der LBM. Bäume zu fällen ist nur bis Ende Februar erlaubt, weil dann die Brutzeit der Vögel beginnt.

Alle Bäume, die an der B428 gefällt werden sollen, sind mit einem Kreuz markiert. SWR

B428 in Bad Kreuznach wird vierspurig

Im Mai soll dann der vierspurige Ausbau der B428 zwischen den Kreisverkehren an der Bosenheimer und der Mainzer Straße beginnen. Die Arbeiten werden 2,2 Millionen Euro kosten und voraussichtlich sechs Monate dauern.

In dieser Zeit wird das betroffene Teilstück voll gesperrt. Der Verkehr wird an den beiden Kreisverkehren über benachbarte Straßen umgeleitet. Die Stadt Bad Kreuznach rechnet damit, dass es dort vor allem zu Beginn der Bauarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird.