Glasscheibe stürzt auf Straße - Verkehrschaos in Wiesbaden

Von dem Übergang eines Einkaufszentrums ist am Freitagnachmittag eine große Glasscheibe auf eine Straße in der Wiesbadener Innenstadt gestürzt. Die Straße musste voll gesperrt werden, der Verkehr kam zum Erliegen.

Was für ein Schreck für alle, die am Freitagnachmittag auf der Schwalbacher Straße in Wiesbaden unterwegs waren: Dort war plötzlich eine Scheibe aus dem Übergang des Einkaufszentrums "Luisenforum" gebrochen.

Schwalbacher Straße in Wiesbaden voll gesperrt

Die Scheibe schlug auf der Straße auf und zersplitterte. Die Schwalbacher Straße wurde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dann wurden die restlichen Scheiben an dem Übergang überprüft.

Das defekte Fenster wurde abgesichert und die Fahrbahn von Glassplittern gereinigt. Gegen 18 Uhr konnte die Straße laut Polizei wieder freigegeben werden. Es sei niemand verletzt und auch kein Auto beschädigt worden.