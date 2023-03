Frau wird laut Polizei im Mainzer Hauptbahnhof fast auf Gleise geschubst

Ihren guten Reflexen hat es eine 19-Jährige zu verdanken, dass sie am Mainzer Hauptbahnhof nicht auf die Gleise gestürzt ist. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wie die Bundespolizei berichtet, ging die 19-Jährige gerade einen Bahnsteig entlang, als eine 36-jährige Frau sie unvermittelt in Richtung Gleise schubste. Nur durch eine reflexartige Bewegung konnte die 19-Jährige laut Polizei einen Sturz verhindern.

Frauen kannten sich offenbar nicht

Nach dem Vorfall sei es zwischen den Frauen zu einem Streit gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die 19-Jährige sei von der anderen Frau bedroht und beleidigt worden. Anschließend seien beide in die Regionalbahn in Richtung Bad Kreuznach eingestiegen. In der Bahn wandte sich die junge Frau dann laut Polizei an einen Bundespolizisten, der auch im Zug war.

Als der Beamte den Vorfall aufnehmen wollte, meldete sich ein Mann, der angab, von der 36-Jährigen bespuckt worden zu sein. Der Bundespolizist nahm die Personalien der Beteiligten auf. Die 36-Jährige stieg in Ingelheim aus dem Zug. Die Hintergründe für die Taten sind derzeit noch völlig unklar.

Wer hat den Schubser am Hbf in Mainz beobachtet?

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am 9. März gegen 16:20 Uhr den Vorfall am Bahnsteig 5 am Mainzer Hauptbahnhof beobachtet haben. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.