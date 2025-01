Foodsharer retten in Mainz über Feiertage viele Lebensmittel

Palettenweise Obst, Gemüse und Essen vom Weihnachtsmarkt - an den Feiertagen konnte die Foodsharing-Initiative mehr Lebensmittel retten als sonst.

Vor allem in den Supermärkten sei an Heilig Abend sehr viel Obst und Gemüse übrig geblieben, erzählt Eva Benz von der Mainzer Foodsharing-Initiative . In manchen Fällen sei es so viel gewesen, dass sie und ihre Mitstreiter Autos organisieren mussten. Normalerweise sind die Foodsharer mit dem Rad unterwegs.

Essen an Weihnachtsmarkt-Ständen übrig

Am 23. Dezember hatten die Mainzer Foodsharer eine ganz besondere Quelle: Sie klapperten rund 30 Weihnachtsmarkt-Stände ab. Am Flammkuchen- Stand seien eimerweise Schmand und geschnittener Speck übrig geblieben, an anderen Imbisständen Brötchen, Eintopf oder Kartoffeln. Das Essen haben die Foodsharer dann an Privatleute und in den Mainzer Obdachlosenunterkünfte verteilt.

Foodsharing in Mainz Foodsharing Mainz ist eine Ortsgruppe der deutschlandweiten Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Seit 2013 gibt es in Mainz ein Netzwerk von mehr fast 700 aktiven ehrenamtliche Helfenden. Sie sammeln in Supermärkten, Bäckereien, Cafés und Mensen regelmäßig nach Ladenschluss die aussortierten Lebensmittel ein und verteilen sie. Zum Beispiel in offenen "Fairteiler-Schränken" in der Stadt. Ziel ist es, die globale Lebensmittelverschwendung einzudämmen.



Quelle: Foodsharing Mainz

Keine Weihnachtsschokolade oder Lebkuchen übrig

Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten konnten die Lebensmittelretter übrigens kaum bekommen. Denn viele Supermärkte behalten die Weihnachtsartikel bis nach Silvester und bieten sie dann preisreduziert an, erklärt Eva Benz. Anders jedoch die Bäckereien: Sie seien froh gewesen, abgelaufenes Gebäck nicht wegwerfen zu müssen, sondern verschenken zu können.

Eva Benz (30) aus Mainz ist Foodsaverin und setzt sich aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung in Mainz ein. Sie rettet aussortierte Lebensmittel bei Supermärkten und Gastronomien. SWR Bild in Detailansicht öffnen Sie verteilt ihre geretteten Lebensmittel an Nachbarn, Freunde und Familie oder auch an sogenannte „Fairteiler“. Das sind offen zugängliche Schränke, an denen sich jeder bedienen kann. SWR Bild in Detailansicht öffnen Täglich werden viele übriggebliebene Lebensmittel aufgrund kleiner optischer Makel aussortiert. Viele der Lebensmittel sind aber noch gut und können bedenkenlos gegessen werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen „Mich motiviert die Zusammenarbeit mit der Community und der Kontakt mit neuen Menschen. Ich habe durch Foodsharing meine Nachbarschaft kennengelernt. Ich hatte früher keine Nachbarschaft, ich habe früher nur dort gewohnt. Da entsteht ein solidarisches Netzwerk.“ SWR Bild in Detailansicht öffnen

Foodsharer und Tafeln keine Konkurrenz

Die Foodsharer in Mainz sehen sich als Ergänzung zur Mainzer Tafel, die über Weihnachten und Silvester geschlossen hat. Deshalb könnten die Foodsharer auch mehr einsammeln, als sonst. Etwa 700 Mainzerinnen und Mainzer engagieren sich in der Initiative. Doch den Organisatoren ist wichtig zu betonen, dass sie der Tafel keine Lebensmittel wegnehmen möchten.

Wir wollen keine Konkurrenz zur Tafel sein. Deshalb sprechen wir uns auch immer untereinander ab.

Doch gerade jetzt, wo die Tafel geschlossen habe, sei es für bedürftige Menschen hilfreich, anderswo Lebensmittel kostenlos zu bekommen.