Naturschutz in Pumpstation

In einer alten Pumpstation in Mainz-Mombach gibt es nun einen Fledermauskeller. Das Gebäude steht in der Nähe des Rheins. Es wird vermutet, dass dort auch die Zwergfledermaus lebt.

Der Arbeitskreis Umwelt Mombach und der Mainzer Wirtschaftsbetrieb haben einen ungenutzten Kellerraum in der alten Pumpstation umgebaut. Wie der Arbeitskreis mitteilt, wurde in der Eingangstür eine Einflugmöglichkeit für die Tiere geschaffen. In dem Kellerraum herrscht immer eine gleichbleibende Temperatur. Feucht ist es auch, da es in dem Keller auch einen alten Brunnen gibt, aus dem feuchte Luft aufsteigt. Das mögen Fledermäuse. Aus diesem Brunnen steigt feuchte Luft in den Fledermauskeller in Mainz-Mombach. Felix Gillenberger Auch Vögel sind in der Pumpstation willkommen Unter der Dachtraufe der alten Pumpstation wurden nach Angaben des Arbeitskreises zudem Nistkästen angebracht - sowohl für Fledermäuse als auch für verschiedene Vogelarten. Die Pumpstation befindet sich im Mombacher Unterfeld in der Nähe des Rheins. Die Wiesen dort sind wichtiger Lebensraum für viele Tierarten - unter anderem wird vermutet, dass auch die bedrohte Zwergfledermaus dort vorkommt. In dem Keller können die fliegenden Säugetiere künftig sowohl im Winter als auch im Sommer ein Quartier finden. Dieses unscheinbare alte Haus dient als neue Unterkunft für Fledermäuse. In dem Haus befand sich früher mal eine Pumpstation. Das Gebäude steht mitten in der Natur im Mombacher Unterfeld in der Nähe des Rheins. Jürgen Weidman Der Arbeitskreis Umwelt Mombach e.V. engagiert sich seit fast 30 Jahren für Natur und Umwelt in Mainz und Umgebung. Die Ehrenamtlichen engagieren sich für den Erhalt des europaweit einzigartigen Mainzer Sandes, der Storchenwiesen in Mombach und Budenheim und den Schutz der Gebäudebrüter in Mombach.