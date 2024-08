Falschfahrerin verursacht auf B41 bei Bad Kreuznach schweren Unfall

Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in Bad Kreuznach in falscher Richtung auf die Bundesstraße 41 aufgefahren. Ihr Fehler hatte schwere Folgen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei bog die Frau in einem Kreisverkehr falsch ab. Dadurch fuhr sie entgegengesetzt auf die B41 auf. Als sie etwa 300 Meter gefahren war, stieß sie mit einem entgegenkommenden Autofahrer zusammen. Durch den Zusammenprall kollidierte der Fahrer mit einem weiteren Wagen. Insgesamt 35 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim Falschfahrerin verursacht weiteren Unfall auf B41 Die Falschfahrerin wiederum fuhr nach Angaben der Polizei weiter. Kurz vor einer Auffahrt bei Rüdesheim stieß sie dann mit zwei anderen Autofahrern frontal zusammen. Dieses Mal war der Zusammenprall so heftig, dass die 84-Jährige dabei schwer verletzt wurde. Insgesamt wurden nach Angaben der Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim vier Menschen verletzt. Drei von ihnen, darunter auch ein achtjähriger Junge seien leicht verletzt worden. Sie wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. ***Einsatzmeldung*** Vier Verletzte bei Unfall auf B 41 - Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz 🛠 H2.03 🗓...Posted by Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim on Thursday, August 8, 2024 Feuerwehr muss Falschfahrerin aus Wagen befreien Die 84-Jährige wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Wagen geholt. Um sie möglichst schonend aus ihrem Auto zu bekommen, haben die Feuerwehrleute die Tür herausgeschnitten. Die B41 war zwischen Rüdesheim und Bad Kreuznach in beide Fahrtrichtungen für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Dadurch staute es sich in beide Richtungen. Polizei sucht Zeugen des Unfalls Wie die Polizei mitteilt, wurde der 84-Jährigen vorläufig der Führerschein abgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.