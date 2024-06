per Mail teilen

Ein Mann hat sich in Wiesbaden-Biebrich als Polizeibeamter ausgegeben und eine 10-Jährige verfolgt. In ihrer eigenen Wohnung hat er sie dann sexuell bedrängt.

Es dürfte ein Alptraum für alle Eltern sein, was sich nach Angaben der Polizei am Montagmittag in Wiesbaden-Biebrich zugetragen hat. Auf dem Heimweg von der Schule wurde dort eine 10-Jährige von einem Mann angesprochen, der sich als Polizist ausgab.

Wie das Mädchen der Polizei erzählte, hatte es den Mann erstmals an einer Kreuzung wahrgenommen. Von dort aus sei er der 10-Jährigen gefolgt und habe sie schließlich angesprochen, als sie zuhause angekommen war.

Unbekannter berührt Mädchen bei "Kontrolle" sexuell

Laut Polizei hatte sich der Mann dabei als Polizeibeamter ausgegeben und gemeinsam mit dem Mädchen die Wohnung betreten. Im Eingangsbereich der Wohnung habe er dann eine angebliche Kontrolle durchführen wollen, offenbar in der Absicht, das Mädchen sexuell zu berühren.

Glücklicherweise war die Mutter der 10-Jährigen zuhause, bemerkte den Fremden und warf ihn umgehend aus der Wohnung. Daraufhin erzählte das Mädchen seiner Mutter die ganze Geschichte. Die Mutter versuchte noch, dem Unbekannten nachzulaufen, der war aber bereits geflohen.

Kriminalpolizei Wiesbaden sucht weitere Zeugen

Der falsche Polizeibeamte war den Zeuginnen zufolge zwischen 19 und 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und braune, kurze Haare sowie minimale Bartstoppeln gehabt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0611 345-0.