Exotische Echse in Supermarkt in Bad Kreuznach entdeckt

Die kleine grüne Echse hat Glück gehabt. Nach einer langen Reise in einer Melonenkiste war sie in Bad Kreuznach von den Mitarbeitern eines Discounters gefunden worden.

Das Tier einfach auszusetzen, kam für den stellvertretenden Leiter des Lebensmittelmarkts nicht in Frage. Der Tierfreund nahm die Echse erstmal mit nach Hause. Er recherchierte und fand eine Reptilienauffangstation in Rheinland-Pfalz im mehr als 90 Kilometer entfernten Polch. "Vorbildlich und super gemacht", sagt der Leiter der Station, Patrick Meyer. Bei ihm ist die Echse nun vorerst untergebracht.

Bei der Echse handelt es sich wohl um einen Anolis. Eine Echsenart, die üblicherweise in Mittel-und Südamerika lebt, so Meyer. Sie war in einer Melonenkiste aus Spanien nach Bad Kreuznach gekommen. Spanien sei aber sicher nicht ihre Heimat, sagt der Experte.

Echse ist fit und gesund

In der Auffangstation werde die Echse jetzt nochmal durchgecheckt. "Wir gucken, ob sie Parasiten hat", sagt Meyer. Sie wirke aber sehr gesund und fit, was auch an der guten Erstversorgung des Bad Kreuznacher Tierfreunds liege. Als der Supermarkt-Mitarbeiter sie fand, erzählt Meyer, war der Körper der Echse noch dunkel und braun – ein Zeichen dafür, dass sie wohl in der kalten Melonenkiste unterkühlt war. Erst mit Sonne und Wärme bekomme ein Anolis seine markante grüne Färbung.

Anolis ist flink wie ein Pfeil

Ob es eine weibliche oder männliche Echse ist, konnte Patrick Meyer bisher nicht klären. Dafür sei sie einfach zu schnell, sagt er und in diesem Moment ist ihr Name gefunden. "Pfeil" wird jetzt so lange bei ihm bleiben, bis Meyer einen Spezialisten für diese Echsenart gefunden hat.