Kita in Partenheim ab Montag wegen Schimmel geschlossen

Die evangelische Kindertagesstätte in Partenheim bleibt bis auf Weiteres zu. Das hat die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitgeteilt. Die Kinder müssen erst einmal zuhause bleiben.

Seit Monaten schon ist das Dach der Kita in Partenheim (Kreis Alzey-Worms) undicht, es regnet an mehreren Stellen ins Gebäude. Jetzt sei Schimmel festgestellt worden, so eine Sprecherin des Landkreises. Eine Gesundheitsgefährdung könne seitens des Gesundheitsamtes nicht ausgeschlossen werden.

Die Entscheidung, die Kita ab Montag zu schließen, hätten die Kirchengemeinde als Träger, die Kreisverwaltung, die Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt und die Ortsgemeinde einvernehmlich getroffen. Die 81 Kinder müssten erst einmal zuhause bleiben. Jetzt werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, damit die Kinder wieder betreut werden könnten.

Ergebnis eines Gutachtens steht noch aus

Nach Angaben der Kreisverwaltung hat ein Gutachter Proben in den Räumen genommen. Das Ergebnis werde am Ende der kommenden Woche erwartet. Erst dann könne gesagt werden, wie es mit dem Gebäude der Kita weitergehe.