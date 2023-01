Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz: Gedenken in Rheinhessen und an der Nahe

An vielen Orten in Rheinhessen und an der Nahe wird heute an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz erinnert. Der Tag jährt sich zum 78. Mal.

Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) wird um 11 Uhr zum Gedenken einen Kranz niederlegen - und zwar am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Otto-Wels-Platz. Auch der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) hält eine Gedenkfeier ab - um 14 Uhr am Bad Kreuznacher Mahnmal in der Kirschsteinanlage. Queere Community und katholische Kirche erinnern in Mainz Die queere Community in Mainz gedenkt der Opfer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eingesperrt, verschleppt und getötet wurden. Diese Veranstaltung findet um 18 Uhr an der Gedenkstele auf dem Mainzer Ernst-Ludwig-Platz statt und gilt auch als offizieller Termin der Stadt Mainz. Zusätzlich wird es im Mainzer Dom um 7 Uhr und um 8:15 Uhr Eucharistiefeiern in der Gotthard-Kapelle geben, sowie um 18:30 Uhr in der Sankt-Stephan-Kapelle.

Konzentrationslager Auschwitz Das Konzentrations- und Vernichtungslager existierte von 1940 bis 1945 im von den Nazis annektierten polnischen Auschwitz. Dort wurden bis zu eineinhalb Millionen Menschen getötet. Am 27. Januar 1945 wurde der Lagerkomplex von der Roten Armee befreit.