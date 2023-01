Rheinland-Pfalz gedenkt der Holocaust-Opfer

Heute wird weltweit an die Opfer des Holocaust erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung des rheinland-pfälzischen Landtags findet in Trier statt - der SWR überträgt live.

Zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wird es in Rheinland-Pfalz mehr als 45 Veranstaltungen geben. Mit Stadtführungen, Lesungen, Ausstellungen und Vorträgen werde an das Schicksal der Opfer der Nazi-Diktatur erinnert, teilte der Landtag Rheinland-Pfalz mit. Die zentrale Gedenkveranstaltung des Landtags findet in der Konstantinbasilika in Trier statt - gemeinsam mit Abgeordneten aus Luxemburg, Belgien, Frankreich und dem Saarland.

Live im SWR - Gedenken an die Opfer des Holocaust Die zentrale Gedenkveranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Trier am 27. Januar ab 11 Uhr überträgt der SWR live im SWR Fernsehen und als Livestream hier im Internet.

Gedenkansprache von Ulrich Wickert

Im Zentrum des Gedenkens stehe dabei die Frage, wie das Unrecht der Zeit der NS-Diktatur bis heute in den Familien diesseits und jenseits der Grenzen nachwirke, heißt es auf der Seite des Landtags. Der Journalist und Autor Ulrich Wickert, der als profunder Kenner der französischen Erinnerungskultur gilt, wird die Gedenkansprache halten. Im Anschluss gibt es eine Gesprächsrunde mit Nachfahren von NS-Opfern aus der Großregion Rheinland-Pfalz, Saarland, Frankreich, Belgien, Luxemburg. Dabei geht es um die Frage, "welche Rolle die nachfolgenden Generationen einnehmen können, um in den jeweiligen Ländern die Erinnerung an das NS-Unrecht wach zu halten".

Aus der Geschichte lernen

"Wir sollten unbedingt mehr aus der Geschichte lernen", erklärten Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und der Mainzer Bürgermeister Günter Beck (Grüne).

Der Holocaust-Gedenktag wird in Deutschland seit 1996 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Die Vereinten Nationen führten ihn 2005 als internationalen Gedenktag ein. Soldaten der Roten Armee hatten am 27. Januar 1945 die Gefangenen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und den beiden anderen Lager in Auschwitz befreit.

Gedenkstätte Osthofen in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz hatten die Nationalsozialisten Konzentrationslager errichtet. Eines der sehr frühen Lager entstand direkt nach der Machtübernahme 1933 in Osthofen (Landkreis Alzey-Worms). Dort wurden vor allem politische Gegner gefangen gehalten. Mitarbeiter Dominik Hook erklärt, warum diese Gedenkstätten auch heute noch wichtig für die Betrachtung des Prozesses der Radikalisierung der Nazis sind.