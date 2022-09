Brand eines Einfamilienhauses in Gimbsheim: hoher Schaden

per Mail teilen

Ein Feuer hat das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Gimbsheim zerstört. Als die Flammen ausbrachen, befanden sich zwölf Menschen in dem Gebäude.

In Gimbsheim hat am Abend ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach der Brand im Dachgeschoss aus. Die Ursache ist noch unklar. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Zwölf Menschen in brennendem Haus

Als die Flammen ausbrachen, befanden sich zwölf Menschen in dem Haus - zwei Erwachsene und zehn Kinder. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine Familie. Alle konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.