Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ein

55-jähriger Mann wegen Mordes verantworten. Er soll seine Ehefrau mit zwei Küchenmessern attackiert und getötet haben.

Der Angriff hatte sich im April in der gemeinsamen Wohnung des Paares im Norden von Bad Kreuznach abgespielt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Angeklagte mit zwei Küchenmessern auf seine 44-jährige Ehefrau losgegangen und hatte mehrfach auf sie eingestochen.

Zwei Messer - 59 Stich- und Schnittverletzungen

Insgesamt wurden bei der Obduktion 59 Stich- und Schnittverletzungen am Körper des Opfers gezählt. Bei der Attacke habe der Angeklagte vor allem auf den Hals seiner Frau gezielt, heißt es von Seiten der Ermittler.

Sohn findet Mutter bewusstlos in der Wohnung

Einer der Söhne des Paares hatte seine Mutter schwer verletzt und bewusstlos in der Wohnung gefunden und einen Notruf abgesetzt. Rettungsdienst und Notarzt hatten noch versucht, die Frau wiederzubeleben. Sie starb aber noch in der Wohnung - sie hatte sehr viel Blut verloren und einen Lungenkollaps erlitten.

Mord aus "niedrigen Beweggründen"

In der Wohnung nahm die Polizei auch den Ehemann fest. Er sitzt seitdem in der JVA Rohrbach in Untersuchungshaft.

Hintergrund der Tat soll Eifersucht gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich das Paar gestritten, weil der 55-Jährige seine Frau verdächtigte, eine Affäre zu haben. Die Anklage lautet: "Mord aus niedrigen Beweggründen".

Angeklagter äußert sich nicht zur Tat

Zum Auftakt des Verfahrens am Dienstag in Bad Kreuznach äußerte sich der Angeklagte zwar dazu, wie er nach Deutschland kam, zu seinen Familienverhältnissen und wie er mit seiner Frau zusammenkam. Zu der Bluttat und wie es dazu kam, machte der Mann jedoch keine Angaben.