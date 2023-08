Critical Mass in Mainz: Fahrrad-Protest feiert 10-Jähriges

In ganz Deutschland treffen sich regelmäßig Radfahrer, um gemeinsam durch ihre Stadt zu radeln. Heute feiern sie in Mainz ein rundes Jubiläum.

Gleiches Recht für alle Verkehrsteilnehmer: Das ist es, wofür die Critical Mass-Aktivisten und Aktivistinnen seit 10 Jahren in Mainz eintreten. Ihr Credo lautet: "Wir blockieren nicht den Verkehr - wir SIND der Verkehr!"

Zum 10-jährigen Jubiläum in Mainz erwarten die Initiatoren bis zu 400 Teilnehmende. Treffpunkt ist am Freitagabend um 18:30 Uhr am Fischtorplatz in Mainz. Danach wollen sie gemeinsam durch die Mainzer Innenstadt radeln. Die genaue Route ist nach Aussage eines Sprechers nicht festgelegt.

Der Ausklang soll auf dem Grünstreifen in der Kaiserstraße stattfinden. Dort werde man dann noch zusammensitzen und auf das runde Jubiläum anstoßen.

Was ist Critical Mass? Critical Mass ist nach eigenen Angaben eine kreative Form des Straßenprotests, bei der sich mehrere Fahrradfahrer scheinbar völlig zufällig treffen, um gemeinsam durch Innenstädte zu fahren und auf ihre Gleichberechtigung gegenüber dem motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen. So wollen sie sich als unmotorisierte Verkehrsteilnehmer ein Stück öffentlichen Lebensraum, die Straße, zumindest zeitweilig zurückerobern. Critical Mass hat keine Verantwortlichen, ist desorganisiert und antihierachisch. Bei ihren Treffen machen sich die Teilnehmenden demnach die Straßenverkehrsordnung zunutze. Denn ab 16 Radfahrern dürften diese als geschlossener Verband in einer Zweierreihe nebeneinander fahren und somit einen Fahrstreifen belegen.

Auf ihrer Homepage betonen die Critical Mass-Initiatoren, dass ihre Fahrten in erster Linie eine Feier seien. Es gehe nicht darum, anderen Verkehrsteilnehmern das Recht auf die Teilnahme am Straßenverkehr zu verweigern. Es gebe keine Organisatoren oder Verantwortliche. Daher seien alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für sich selbst verantwortlich.