Mainz möchte gerne fahrradfreundlicher werden. Dazu gehören auch Fahrradstraßen, so wie seit neuestem die Hindenburgstraße in der Neustadt. Trotzdem gibt es daran Kritik, selbst vom Fahrradclub.

Sicher, schnell und ohne größere Hindernisse von A nach B kommen – das ist für Radfahrende in Mainz vielerorts noch nicht möglich. Um das zu ändern, richtet die Stadt unter anderem neue Fahrradstraßen ein – so beschlossen vom Stadtrat im November 2021. Die Hindenburgstraße in der Mainzer Neustadt gehört seit einer Woche dazu.

Welche Regeln gelten in einer Fahrradstraße? In einer Fahrradstraße haben Radfahrende Vorrang und dürfen die ganze Fahrbahnbreite nutzen, also zum Beispiel auch nebeneinander fahren. Der Autoverkehr muss besondere Rücksicht nehmen und ist auf Tempo 30 begrenzt. Das Schild "Anlieger frei" bedeutet, dass eigentlich nur Menschen, die ein konkretes Anliegen in der Straße haben, dort auch mit dem Auto lang fahren dürfen – also zum Beispiel Anwohner oder Lieferanten. Reiner Durchgangsverkehr ist nicht erlaubt.

Kritik: Fahrradstraßen in Mainz sind "Flickenteppich"

Grundsätzlich seien Fahrradstraßen eine gute Sache, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Fahrradclubs ADFC Mainz-Bingen, Amelie Döres. Sie würden diese ausdrücklich begrüßen, denn sie würden für Radfahrende vor allem mehr Sicherheit bringen. Allerdings gebe es davon in Mainz noch viel zu wenige und nur an einzelnen Stellen.

"Das Radwegenetz in Mainz ist ein Stückwerk. Aber lieber ein Flickenteppich als gar keiner."

Dieser "Flickenteppich" sei aber noch nichts für Leute, die von Haus aus unsicher auf dem Rad unterwegs wären. "Solange Radfahrende zwar Radwege und Fahrradstraßen vorfinden, sich aber zwischendurch ungesichert durch den Autoverkehr bewegen müssen, bleibt ein Teil lieber beim Auto."

Fahrradstraße ist wichtige Route zwischen Alt- und Neustadt

Die Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) sagte am Dienstag dazu: "Das Stückwerk ist dadurch bedingt, dass wir erstmal irgendwo anfangen müssen – und das machen wir da, wo es am einfachsten ist." Zum Beispiel in der Hindenburgstraße. Hier wurden neben Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn nur einige neue Schilder und Radbügel aufgestellt.

Ansonsten erfülle die Straße unter anderem von der Breite her schon viele Grundvoraussetzungen für eine Fahrradstraße. Außerdem sei sie als wichtige Hauptroute zwischen Neu- und Altstadt prädestiniert dafür. Auch Radwege aus anderen Stadtteilen kommend sollen sich bald an die Hindenburgstraße anschließen.

Nicht zu übersehen: Das Piktogramm auf der Hindenburgstraße in der Mainzer Neustadt. SWR

Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen werden

Dafür will die Stadt ein stadtteilübergreifendes Radwegenetz aufbauen. "Es wird zwar auch in Zukunft nicht an jeder Stelle für jeden Radfahrenden auf jeder Route eine Lückenlosigkeit geben, aber wir arbeiten daran, die Lücken zu schließen", so Steinkrüger. Aktuell laufe eine Ausschreibung, um ein Planungsbüro damit zu beauftragen – so wie vom Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen. Geplant ist, dass es Mitte des Jahres mit der Arbeit beginnt.

Umbau zur Fahrradfreundlichen Stadt nicht schnell genug

Dem ADFC Mainz-Bingen geht das nicht schnell genug. "Im Stadtratsbeschluss vom Juni 2022 steht leider nicht drin, bis wann das alles umgesetzt werden soll", kritisiert Amelie Döres. Dabei habe man der Stadt bereits da ganz konkrete Ideen und Vorschläge für künftige Radverkehrsrouten übergeben – die hatte der Fahrradclub als Teil des Mainzer Radfahrforums unter Bürgerbeteiligung erarbeitet. Bis heute sei kaum etwas passiert.

Radwege wichtig im Kampf um das Klima

Dass der Ausbau der Radinfrastruktur auch mit Blick auf den Klimanotstand dringend notwendig sei, darüber sei man sich aber letztlich einig. Auch Verkehrsdezernentin Steinkrüger betonte bei der offiziellen Vorstellung der neuen Fahrradstraße in der Hindenburgstraße: "Wenn es einfach und komfortabel ist, fällt auch der Umstieg vom Auto auf nachhaltige Verkehrsmittel leichter. Die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen sei hierzu eine wichtige und zukunftsweisende Lösung."

Weitere Fahrradstraßen in Mainz noch in diesem Jahr

Als nächstes solle in diesem Jahr die Moltkestraße folgen, die hinter dem Goetheplatz an die Hindenburgstraße anschließt. Hier werde zunächst noch die Straßendecke saniert. Auch im Bereich der Ritterstraße und der Straße "Am Rosengarten" in der Mainzer Oberstadt steht man in den Startlöchern.

Später folgen soll die Kurt-Schumacher-Straße in Mainz-Gonsenheim. Dort ist bereits der Hartmühlenweg zur Fahrradstraße umgewidmet. Gleiches gilt für den Ebersheimer Weg in Mainz-Hechtsheim. Diese Fahrradstraße soll dann noch in die Neumannstraße verlängert werden.