Nach Einbruch - Bürgerservicebüro von Worms teilweise abgesperrt

Einbrecher haben in einem Verwaltungsgebäude der Stadt Worms im Bereich des Bürgerservicebüros eine übelriechende Flüssigkeit verteilt. Noch weiß niemand, was es ist.

Laut Wormser Polizei stinkt es im Bereich des Infoschalters des Bürgerservices. Die unbekannte Flüssigkeit hätten die Einbrecher auf dem Boden vor dem Schalter und auf dem Treppenaufgang verteilt.

Die Feuerwehr hat die Flüssigkeit als "akut toxisch" eingeschätzt. Deshalb hat die Polizei den Bereich abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.

In dieses Verwaltungsgebäude der Stadt Worms haben Unbekannte eingebrochen und haben vor dem Schalter des Bürgerservicebüros eine stinkende Flüssigkeit verteilt. SWR Jürgen Wolff

LKA Mainz untersucht unbekannten Stoff

"Die Feuerwehr hat Proben genommen und die haben wir an das Landeskriminalamt (LKA) nach Mainz geschickt", sagte Nadine Keller, Sprecherin der Wormser Polizei. Alle würden jetzt auf die Ergebnisse der Untersuchung warten.

Im Bürgerservice Worms nur Notbetrieb möglich

Bis die Ergebnisse vorliegen, könnte der Betrieb im Bürgerservicebüro nur eingeschränkt laufen, sagt Nadine Keller. Wer heute einen Termin hatte, wurde angerufen. Dringende Fälle seien laut Polizei bearbeitet worden. Zudem könnten die Bürgerinnen und Bürger auch auf die Außenstellen des Bürgerservicebüros ausweichen.

Wer in den oberen Geschossen des Verwaltungsgebäudes einen Termin habe, so die Polizei, sei von der Absperrung nicht betroffen.

Polizei hat keine Hinweise auf Täter

Wer in das Gebäude der Wormser Stadtverwaltung in der Folzstraße eingebrochen hat, weiß die Polizei noch nicht. Bisher stehe nur fest, dass die oder der Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zwischen 2:30 und 3:30 Uhr in das Gebäude eingestiegen sind.

Wir tappen absolut im Dunkeln und hoffen auf Zeugenhinweise.

Laut Polizei brachen die Täter einen Schrank auf und machten sich an den Kassenautomaten zu schaffen, um das darin enthaltene Bargeld zu entwenden. Die Automaten seien bereits wieder repariert worden und könnten benutzt werden.

Die Polizei hat keine Spur zu den Tätern und auch noch keine Vermutungen, wer dahinter stecken könnte. Auch über die Schadenshöhe kann sie noch nichts sagen. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.