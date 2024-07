Mann aus Worms wegen versuchten Mordes in U-Haft

per Mail teilen

Weil er in Worms einen Brandsatz in eine Wohnung geworfen haben soll, sitzt ein 38-Jähriger im Gefängnis. Der Tat war offenbar ein Streit vorausgegangen.

Die Tat ist nach Angaben der Mainzer Staatsanwaltschaft und der Polizei am vergangenen Freitag in der Wormser Innenstadt passiert. Nach einem Streit soll der 38-jährige Mann aus Worms am frühen Morgen einen Molotow-Cocktail durch ein offenes Fenster einer Wohnung geworfen haben.

Molotow-Cocktail richtete keinen Schaden an

Die Bewohner des Hauses hatten dabei Glück, weil der Molotow-Cocktail in der Wohnung nicht zerbrach und deshalb nichts in Brand setzte. Es wurde niemand verletzt. Einer der Bewohner habe den Brandsatz gesehen und ihn wieder aus dem Fenster auf einen Weg auf dem Grundstück geworfen, so die Staatsanwaltschaft.

Fahndung und Festnahme

Der mutmaßliche Täter wurde zur Fahndung ausgeschrieben und konnte später in seiner Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ das Amtsgericht Mainz gegen den 38-jährigen Wormser einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung. Der Mann befindet sich derzeit im Gefängnis.

Zeugen können sich bei Kripo in Mainz melden

Die Kripo ermittelt. Die genauen Hintergründe der Tat und das Tatmotiv sind nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/653633 in Verbindung zu setzen.