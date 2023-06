per Mail teilen

16 Wochen lang wird ab heute auf der B420 bei Sulzheim gebaut. Auf der viel befahrenen Bundesstraße wird es deshalb Behinderungen geben.

Pendler in Rheinhessen müssen in den kommenden Monaten auf der B420 mehr Geduld mitbringen. 16 Wochen lang wird die Bundesstraße in Höhe Sulzheim nur halbseitig befahrbar sein.

Grund sind laut Landesbetrieb Mobilität Bauarbeiten an der Kreuzung der B420 mit dem Breiteweg am westlichen Ortsausgang von Sulzheim (Kreis Alzey-Worms).

Bauarbeiten auf B420 bis Ende August

Bis Ende August wird dort die Fahrbahn saniert. Außerdem wird eine neue Linksabbiegerspur eingerichtet und ein Rad- und Gehweg gebaut. Während der gesamten Bauzeit ist der Breiteweg voll gesperrt. Die Bundesstraße ist halbseitig befahrbar – geregelt wird dies durch eine Baustellenampel.

Die gesamten Baukosten belaufen sich auf fast eine Million Euro. Die betroffene Kreuzung wird laut Landesbetrieb Mobilität jeden Tag von gut 10.000 Fahrzeugen genutzt.