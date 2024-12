Seit Tagen treiben Autoknacker in Ingelheim und in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihr Unwesen. Die Polizei hat noch keine Spur.

Insgesamt sechs Autos wurden aufgebrochen. Wie, das will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erst einmal nicht öffentlich machen. Die betroffenen Autos standen meist vor privaten Häusern. Der oder die Täter durchwühlten unter anderem die Handschuhfächer und Mittelkonsolen, machten dabei aber nur wenig Beute. Es seien Wertgegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich gestohlen worden, so die Ingelheimer Polizei.

Zeugen für Auto-Aufbrüche gesucht

Wer in und um Ingelheim etwas beobachtet hat, was mit den Auto-Aufbrüchen zu tun haben könnte, kann sich bei der Polizei in Ingelheim per Telefon (06132/6551-0) oder auch per auch per E-Mail (piingelheim@polizei.rlp.de) melden.

Was mache ich, wenn mein Auto aufgebrochen wurde? Wenn das Auto aufgebrochen wurde, bedeutet das für Betroffene erst einmal Stress und Ärger. Trotz allem hilft es, einen kühlen Kopf zu bewahren und systematisch vorzugehen.



➡️ Hier eine kleine Checkliste, was zu tun ist: Die 110 anrufen. Bis die Polizei vor Ort ist, sollte man nichts anfassen, um keine Spuren zu verwischen.

Gestohlene EC-Karte, Handy oder Laptop sperren lassen. Das Telefon beim Mobilfunkanbieter als gestohlen melden.

Fotos vom Schaden machen. Das ist auch für die Versicherung sinnvoll. Fotos aus verschiedenen Perspektiven machen.

Eine Liste gestohlener Gegenstände erstellen. Das ist hilfreich für Polizei und Versicherung.

Anzeige bei der Polizei erstatten.

Die Versicherung informieren: Kfz-Versicherung für den Schaden am Auto, Hausratversicherung für gestohlene Gegenstände im Auto. Die Frist dafür beträgt meist eine Woche.

Wertgegenstände im Auto locken Diebe an

In dem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal, grundsätzlich keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen - gerade wenn es sich um Parkplätze handelt, an denen nicht viele Menschen unterwegs sind, zum Beispiel bei Spaziergängen. Das gilt laut Polizei auch, wenn man nur kurz aussteigt, denn die Täter bräuchten meist nur wenige Sekunden für ihre Einbrüche.